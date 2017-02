Palermo, 8 feb. (askanews) - A seguito della diramazione da parte della Protezione Civile Regionale siciliana di un allerta meteo idrogeologico-idraulico e idraulico "Arancione" per domani, l'Amministrazione comunale di Palermo ha attivato le procedure previste in questi casi, con indicazioni alle aziende partecipate, alla Protezione civile comunale e alla Polizia Municipale. In particolare saranno attivati degli interventi aggiuntivi per la prevenzione idraulica lungo i principali assi viari e saranno attivate delle squadre per eventuali interventi di emergenza.

In particolare, l'avviso diffuso dalla Protezione civile regionale informa che dalla sera di oggi, per 24-36 ore si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Venti forti dai quadranti meridionali con locali rinforzi fino a burrasca con mareggiate lungo le coste.