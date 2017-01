Palermo, 24 gen. (askanews) - Un totale di 559 milioni di euro per l'efficientamento energetico in Sicilia. A tanto ammonta la dotazione finanziaria del Po Fesr 2014-2020 e nei prossimi mesi il Dipartimento Energia della Regione siciliana pubblicherà i primi bandi. Si partirà, entro la prima metà di febbraio, con le misure relative alle "diagnosi energetiche", passaggio propedeutico per poter accedere agli altri finanziamenti.

Ad annunciarlo, oggi pomeriggio, a Palermo, l'assessore regionale all'Energia, Vania Contrafatto, in occasione di un incontro in Sicindustria con il presidente della Piccola industria e delegato di Sicindustria per l'Energia, Giorgio Cappello, e una delegazione di imprenditori. "A breve - ha detto l'assessore - pubblicheremo un bando che consentirà di co-finanziare le spese necessarie alla diagnosi energetica e ai sistemi di gestione con certificazione 50001, che rappresentano uno dei pre-requisiti per l'accesso agli interventi dell'asse 4 del PoFesr. Un co-finanziamento fino al 50%, di cui metà a carico della Regione e metà di competenza del ministero per lo Sviluppo economico".

(Segue)