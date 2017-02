Carbone: "E a decidere saranno i magistrati, non i 'cittadini'"

Roma, 11 feb. (askanews) - "Di Maio mente quando dice che Nuti, Mannino e De Vita sono stati sospesi, mentre invece continuano ad essere iscritti al gruppo, a partecipare all'attività del partito e godere dei benefici". E' quanto dichiara Ernesto Carbone, membro della segreteria del Partito Democratico, commentando le dichiarazioni rese da Luigi Di Maio a proposito della vicende "firme false" che riguarda esponenti M5s di Palermo.

"Alla bugia poi si aggiunge l'ignorante arroganza di chi si crede sopra a tutto e interpreta la legge a suo comodo: saranno i magistrati a decidere sugli esponenti del M5s coinvolti nella firmopoli di Palermo, non i 'cittadini'. Per fortuna, ancora non siamo ai tribunali del popolo tanto cari a Di Maio e ai Cinque Stelle", conclude Carbone.