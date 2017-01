Palermo, 3 gen. (askanews) - Centro storico di Palermo in festa venerdì 6 gennaio, in via Porta di Castro, nel tratto compreso fra via Cadorna e Piazza della Pinta, per l'apertura al pubblico della Camera delle Meraviglie, decisa dai proprietari Valeria Giarrusso e Giuseppe Cadili. Per l'occasione la strada sarà chiusa al traffico.

Alle 10 saranno aperte le porte dell'appartamento al civico 239 per dare il via alle visite della stanza blu con decori arabi.

Contestualmente in strada inizierà la festa: i bambini del coro delle voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal maestro Riccardo Scilipoti, intoneranno canzoni natalizie. Quindi sarà la volta del maestro puparo Salvatore Bumbello, che metterà in scena lo spettacolo dal titolo "Orlando libera Angelica da un ladrone".

"La camera delle meraviglie - ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando - è un piccolo gioiello che testimonia la nostra storia ricca di presenze e influenze arabe. Un gioiello che con grande sensibilità i proprietari condividono con la città".

La manifestazione è stata messa a punto d'intesa con la Commissione Cultura della Prima Circoscrizione presieduta da Giovanni Apprendi. "Abbiamo voluto condividere con i proprietari della Camera delle Meraviglie questo momento importante che è appunto l'apertura al pubblico della stanza blu oramai nota in tutto il mondo. Un gesto, a mio avviso, di amore verso la città, e in particolare nei confronti dei palermitani e dei turisti. Avrebbero potuto tenere per sé riservando questa straordinaria scoperta solo per poche persone, invece, l'hanno aperta a tutti".

"Questo ritrovamento - afferma il Consigliere di Prima Circoscrizione Giuseppe Pensabene, componente delle stessa commissione - ci dimostra comunque una Palermo che da sempre è stata da una Città interculturale, con una pacifica convivenza tra le culture senza che vi sia mai stata contrapposizione".

Il biglietto di ingresso, per chi vorrà visitare la Camera delle Meraviglie, sarà di cinque euro e, oltre alla stanza blu, consentirà di visitare anche i saloni con i pavimenti in maiolica e le volte liberty. Un vero e proprio tuffo nel passato all'interno della dimora che ha mantenuto il suo impianto ottocentesco.

Le visite, nei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio, saranno consentite dalle 10 alle 14. Gli altri giorni avverranno su appuntamento: basta collegarsi con la pagina facebook "La Camera delle Meraviglie". I biglietti si fanno sul posto.