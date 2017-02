Palermo, 28 feb. (askanews) - "Oggi ho partecipato all'incontro organizzato dalla Cgil al teatro Santa Cecilia per parlare di lavoro e dei due referendum, quello per l'abolizione dei voucher e quello per dare maggiori garanzie ai lavoratori esternalizzati da società che lavorano in appalto". Lo ha detto il candidato sindaco di Palermo per il Movimento 5 Stelle Ugo Forello.

"Ho ascoltato con attenzione le storie di Paolo, precario outbound dei call center, di Ibraim, lavoratore pagato coi voucher, di Nicola, lavoratore Sis che a cinquant'anni rischia di restare disoccupato, e di tante altre persone, veri e propri eroi che si alzano la mattina per lavorare nonostante l'assenza di diritti, paghe da fame e orari insostenibili - ha aggiunto -. Palermo è una città dove il tasso di occupazione è arrivato a toccare il 38 per cento, una percentuale bassissima. Per garantire dignità alla propria famiglia serve un lavoro. Ma i diritti dei cittadini devono essere garantiti anche sul posto di lavoro. Oggi, invece, abbiamo ascoltato storie di sfruttamento dovute alla degenerazione dell'uso dei voucher, in una città come la nostra, che ha già gravissimi carenze occupazionali. L'amministrazione del Movimento 5 Stelle si impegnerà a garantire le migliori condizioni occupazionali in città e attribuirà una specifica delega assessoriale al lavoro".