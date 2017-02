Palermo, 11 feb. (askanews) - "La gente per strada a Palermo è incazzata nera per questa Ztl. Mi hanno detto i commercianti che si sono desertificate alcune zone mercatali proprio per questo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, che stamani a Palermo ha passeggiato lungo l'area pedonale di via Maqueda incontrando cittadini e commercianti, accompagnato dal candidato sindaco Ugo Forello e dal deputato regionale Giancarlo Cancelleri.

"In generale il problema è sempre il lavoro - ha detto Di Maio -, che non si può promettere in campagna elettorale. Noi possiamo promettere e assicurare degli strumenti che possano consentire a chi non ha un lavoro di non espatriare o suicidarsi. Questo è il reddito di cittadinanza, che c'è in tutta Europa e con cui scompare il voto di scambio".