Palermo capitale Cultura, sindaco Orlando: amiamo di nuovo città

Palermo, 1 feb. (askanews) - "Nelle cose che facciamo ci mettiamo la faccia. Questo comporta qualche sfregio ma, viva Dio, anche qualche soddisfazione". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha aperto l'incontro con giornalisti, studenti e cittadini a Palazzo delle Aquile per comunicare la scelta di Palermo come Capitale europea della Cultura del 2018 da parte del Ministero dei Beni Culturali.

"Forse qualche nemico della contentezza dovrebbe darsi una regolata - ha aggiunto Orlando -. Certo, dobbiamo evitare i deliri di onnipotenza, Palermo non è l'ombelico del mondo, in passato l'abbiamo pensato sbagliando. Ma dobbiamo avere autostima. Fa una bella differenza vivere in una città considerata capitale della mafia e vivere in una città considerata capitale della cultura. Chi dice che a Palermo c'è la mafia scopre l'acqua calda: la mafia c'è ma non governa Palermo, non mi sembra che sia un dettaglio. Dedico l'inno che abbiamo appena ascoltato al presidente Mattarella".

