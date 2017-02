Palermo, 24 feb. (askanews) - Sabato 25 e domenica 26 febbraio al Piccolo Teatro Patafisico di Palermo arriva "Niño", spettacolo per la regia di Tino Caspanello con Cinzia Muscolino.

Siamo in un piccolo borgo siciliano, nei primi anni del 1950. Gli esiti della guerra da poco finita, una politica disattenta e un'economia mai decollata costringono ancora i siciliani a lasciare le proprie case. La protagonista, un'anima mite e allegra, votata all'educazione dei bambini che raccoglieva per strada, incontra, per una sola volta, uno dei tanti emigrati che, dall'Argentina, è tornato per trascorrere una breve vacanza. Ed è promessa di matrimonio, è un viaggio, è la "fortuna che arriva dall'America"; ma qualcuno, per salvarsi, gioca un brutto tiro alla donna, proprio nel momento in cui lei sta per scendere dalla nave appena approdata nel porto di Buenos Aires; e il futuro, sognato felice durante l'attesa, si trasforma in un presente doloroso, che solo un velo di poesia e di alienazione possono alleviare.

