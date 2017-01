Palermo, a 524 anni da espulsione sinagoga per ebrei siciliani

Comodato d'uso in oratorio Chiesa, decisione dell'arcivescovo

Roma, 11 gen. (askanews) - "Un evento storico e importante nei rapporti tra Chiesa ed Ebraismo. Una svolta locale, ancor più significativa perché arriva da un Meridione che già da tempo offre significative testimonianze di risveglio e di rinascita". Queste le parole con cui la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni commenta la decisione dell'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, di concedere in comodato d'uso gratuito un oratorio di proprietà ecclesiastica, l'Oratorio di S. Maria del Sabato, che sorge nell'area un tempo occupata dell'antica zona ebraica della "Guzzetta" e della "Meschita". Spazio che, in breve tempo, diventerà un luogo di culto e studio per gli ebrei siciliani.

L'annuncio, si legge su Moked, bollettino informativo degli ebrei italiani, sarà dato da Raffaele Mangano, vicario episcopale, nel corso di un convegno dal titolo "Siciliani senza Sicilia. Ebrei di Sicilia in terra d'altri" che si svolgerà giovedì prossimo, presso l'Aula Damiani Almeyda dell'Archivio Storico Comunale, in occasione dell'anniversario dell'espulsione definitiva degli ebrei dall'isola, avvenuta il 12 gennaio 1493, 524 anni fa.(Segue)