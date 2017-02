Palermo, 24 feb. (askanews) - La nascita del "Circolo musica e cultura 100 passi" di Palermo "è una notizia bellissima. Stiamo parlando di ragazzi che si confrontano non con la storia, ma con la potenza che ha la storia nell'attualità. Con le parole di Impastato, con il suo esempio, con la stagione della nascita delle radio che ha visto nascere il pluralismo nel nostro paese. Speriamo che segnali come questo indichino una nuova primavera. E' questo l'augurio che posso fare a loro". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a margine dell'inaugurazione stamani a Palermo del "Circolo musica e Cultura 100 passi", web radio in memoria del militante attivista antimafia Peppino Impastato, ucciso a Cinisi nel 1978.