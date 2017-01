Roma, 30 gen. (askanews) - Dalle prime luci del giorno i carabinieri del comando provinciale di Siracusa stanno dando esecuzione a 14 ordinanze di custodia cautelare, di cui 4 in carcere e 10 agli arresti domiciliari, a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra di loro, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, condotte dai militari della stazione di Avola e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno consentito di accertare ed interrompere - si spiega in una nota - un fiorente giro di droga, soprattutto cocaina ed hashish, che interessava l'area sud della provincia aretusa ed, in particolare, il comune di Avola. Decine sono le perquisizioni in corso. Nella rete di spaccio coinvolte 4 donne.