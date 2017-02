Scoperti 2 gruppi mafiosi in contatto con camorra e ndrangheta

Palermo, 22 feb. (askanews) - E' in corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione antidroga della Polizia di Palermo. Sedici le persone finite in manette.

L'operazione costituisce il risultato di un'articolata attività di indagine avviata nel 2012 e conclusa nel 2016 su due distinti gruppi criminali che si approvvigionavano di ingenti quantitativi di stupefacente provenienti principalmente dalla Campania e dalla Calabria. Le indagini hanno accertato come grosse quantità di droga fossero destinate ad insospettabili consumatori del mondo delle libere professioni.

Il primo gruppo criminale, in costante contatto con la Campania, al suo interno annovera importanti esponenti mafiosi riconducibili allo storico mandamento di "Porta Nuova" e costituisce la riprova di come Cosa Nostra palermitana, attraverso la droga, sia ancora oggi in affari con la camorra napoletana.

Il filone investigativo sul secondo gruppo criminale trae invece origine dal sequestro di un'ingente somma di denaro avvenuta nel 2014 che ha scoperchiato un'altra fiorente rotta della droga, stavolta collegata alla malavita calabrese. Anche in quel caso sono stati effettuati ingenti sequestri di cocaina. Complessivamente, nell'arco del 2014 e del 2015, gli agenti hanno arrestato alcuni corrieri della droga con un carico di oltre 70 kg di hashish, 7,5 di cocaina, 14 kg.di marjuana, 1,5 chili di eroina e, circa, 100.000 euro in contanti