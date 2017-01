Palermo, 7 gen. (askanews) - Le abbondanti nevicate in corso da ieri in provincia di Palermo stanno rendendo necessari massicci interventi da parte della protezione civile provinciale, coadiuvata in alcune zone da uomini e mezzi della Forestale.

In molte zone a quote suporiori o prossime ai 1.000 metri si è registrata scarsa visibilità e forte vento ed alcune strade sono state del tutto o parzialmente chiuse al transito e sono in atto presidiate dalla Polizia Provinciale, dalla Guardia di Finanza o dai Carabinieri.

In particolare e come prevedibile nella zona di Piano Battaglia, di Polizzi, di Collesano e delle Petralie si registrano le nevicate maggiori.

In tutta l'area vige l'obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve. Nel caso di catene, è estremamente pericolosa compiere le operazioni per la loro installazione a bordo strada, in quanto causa di potenziale rischio per sé stessi e per la circolazione.

La strada da Portella Colla (Piano Cervi) in direzione di Piano Battaglia è libera grazie al lavoro in corso dei mezzi spazzaneve e spargisale. La strada da Polizzi Generosa a Portella Colla è chiusa.

Sono inoltre chiusi gli accessi al Bibio Mongerrati sulla SP9 nella zona di Isnello e il bivio per l'ospedale di Petralia

"Apprezzamento per l'imponente lavoro svolto in queste ore dalla Protezione Civile Provinciale" è stato espresso dal Sindaco metropolitano Leoluca Orlando, che in queste ore è in costante contatto con i responsabili del Servizio.