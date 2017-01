Roma, 8 gen. (askanews) - In Sicilia, in provincia di Enna, lungo la strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie, sono di nuovo raggiungibili Troina e Cerami, le due località rimaste isolate per due giorni a causa della neve.

Lo comunica l'Anas, spiegando che dalle 18 circa, "grazie al lavoro incessante dei suoi uomini e dei suoi mezzi sgombraneve, è stato ripristinato il collegamento della strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie con i comuni di Troina e Cerami, in provincia di Enna, che erano rimasti isolati per due giorni".

In particolare il comune di Troina è raggiungibile da est (Catania), mentre il comune di Cerami si può raggiungere da ovest. Inoltre, Troina è raggiungibile attraverso la strada statale 575 "di Troina".

Le imprese di intervento dell'Anas stanno continuando a lavorare per rendere possibile anche il collegamento diretto tra le due località. Anas informa che domani sono previste nuove nevicate sulla Sicilia settentrionale e ricorda l'obbligo d'uso catene o pneumatici antineve.