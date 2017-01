Palermo, 10 gen. (askanews) - La scorsa notte la nave mercantile "Gustav Maersk" in navigazione da Rijeka e diretta a Gioia Tauro, durante le manovre per lo sbarco del pilota a seguito del passaggio nello stretto di Messina da sud a nord, per cause in corso di accertamento non è riuscita a riprendere la rotta, incagliandosi in località Torre Cavallo (Rc). Il comando di bordo ha cercato di mettere in atto le misure necessarie al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo, senza riuscire nell'intento. Infatti, dopo qualche minuto la nave si è incagliata.

Immediatamente, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina ha assunto il coordinamento delle operazioni inviando in zona due rimorchiatori portuali di stanza nel porto di Messina "Grifone" e "Macistone" e uno dal porto di Milazzo "Città di Milazzo" e la motovedetta CP 2088. E' stato inoltre richiesto l'ausilio della Capitaneria di porto di Reggio Calabria la quale ha inviato in supporto sia la motovedetta CP 801 che pattuglie terrestri.

Fortunatamente l'impatto non ha causato danni allo scafo che è stato disincagliato alle 7,30 di stamani. L'incidente non ha causato inquinamento marino, la nave è stata scortata in sicurezza presso il vicino porto di Gioia Tauro dove verrà avviata l'inchiesta amministrativa ai fini dell'accertamento delle cause dell'incidente e le ulteriori verifiche da parte dell'ente tecnico atte a constatare le condizioni di sicurezza.