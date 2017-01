Anche volontari per aiutare automobilisti in difficoltà

Palermo, 7 gen. (askanews) - Personale della Stazione di Etna Sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI è impegnato da ieri, 6 gennaio, per le esigenze connesse al maltempo sul versante etneo di Nicolosi con più squadre, automezzi del Corpo e personale volontario. Quest'ultimo ha operato anche nell'assistenza e recupero degli automobilisti bloccati a Piano Vetore, in territorio di Ragalna. E' quanto si legge in una nota del Servizio Regionale Siciliano del Cnsas.

Volontari della Stazione di Linguaglossa sono impegnati sul versante Nord dell'Etna per esigenze simili, e personale di Palermo è operativo sulle Madonie.