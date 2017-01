Palermo, 7 gen. (askanews) - "Non possiamo di certo cambiare il clima, ma possiamo sicuramente attenuarne i disagi. Da giorni, infatti, si sapeva che il maltempo si sarebbe abbattuto sulla nostra regione, ma le misure di prevenzione e protezione per garantire almeno la viabilità ordinaria, come al solito, non si sono viste. Ancora una volta quella che in altre regioni è una normale giornata di inverno da noi è diventata una calamità naturale". Lo afferma il deputato M5S all'Ars Giancarlo Cancelleri, commentando le cronache degli enormi disagi provocati dal maltempo, che raccontano di paesi isolati e strade impercorribili.

"Il governo regionale del PD e di Rosario Crocetta - afferma Cancelleri - si è dimostrato totalmente impreparato a gestire l'ondata di freddo e neve di questi giorni. A questo punto, come capo della Protezione Civile in Sicilia, il presidente della Regione deve assolutamente venire in aula ad illustrare quali azioni ha messo in campo e, soprattutto, quali ha programmato per il futuro, considerato che l'inverno ha appena fatto sentire la sua voce e che altre ondate di maltempo potrebbero essere alle porte. Non lo deve alle opposizioni, lo deve ai siciliani che in queste ore si sono trovati a vivere situazioni paradossali di isolamento e pericolo".