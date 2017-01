Palermo, 23 gen. (askanews) - La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia ha causato una vittima. Si tratta di un uomo, annegato dopo essere stato travolto da un torrente esondato a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. La sua auto è stata trascinata via dalla dall'acqua, senza lasciargli scampo. Salve le altre 3 persone che si trovavano a bordo della vettura con la vittima.

Già da ieri le piogge torrenziali e il vento forte hanno causato numerosi disagi su tutta la Sicilia. Problemi si sono registrati tra le province di Agrigento, Messina, Trapani, Palermo e Catania.

A Palermo domenica pomeriggio sono state decine le richieste d'intervento giunte al centralino dei Vigili del Fuoco. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro vetture in diverse zone della città. A Balestrate, comune tra Palermo e Trapani, ha ceduto un tratto del belvedere e i massi sono finiti sui binari sottostanti, causando l'interruzione del collegamento ferroviario. Paura nell'Agrigentino. A Sciacca si è abbattuto un nubifragio che ha causato numerosi allagamenti. Il sindaco Fabrizio Di Paola ha rivolto un appello alla cittadinanza affinchè si resti in casa, limitando al massimo le uscite e soltanto se strettamente necessarie.

Stessa allerta e codice rosso a Catania, dove il sindaco Enzo Bianco è in costante contatto con gli esperti della Protezione civile. Chiuse le scuole etnee a scopo precauzionale. Vietata, inoltre, la circolazione dei mezzi a due ruote fino alle ore 24. Scuole serrate anche in provincia di Messina. Da Barcellona Pozzo di Gotto a Gioiosa Marea, a Brolo, Ficarra, Sant'Agelo di Brolo, Patti, Piraino, Sinagra e Montagnareale. In provincia di Trapani strade e case allagate nella zona di Tonnarella a Mazara del Vallo. Il maltempo, infine, ha causato l'interruzione della tratta Porto Empedocle-Lampedusa. La nave "Paolo Veronese", infatti, ieri sera non è salpata ed è rimasta in porto.