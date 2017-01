Roma, 23 gen. (askanews) - A causa dei forti temporali che hanno interessato la Sicilia orientale nelle ultimeore, diverse squadre dell'Anas sono al lavoro per garantire la percorribilità sulle statali più interessate.

Al momento per presenza di detriti in carreggiata è provvisoriamente chiusa la strada statale 194 Ragusana, in due differenti tratti, dal km 61,000 al km 64,000, tra Vizzini (Catania) e Monterosso Almo (Ragusa), e dal km 69,000 al km 84,200, tra Giarratano e Modica (Ragusa) Altre strade statali, colpite dal maltempo, sono già tornate percorribili. La strada statale 188, a Prizzi, è stata riaperta, al momento, in regime di senso unico alternato. La strada statale 189 della Valle del Platani, chiusa ieri sera a Lercara Friddi per esondazione di un Fiume, è stata riaperta alle 2 del mattino.

Anche a Sciacca, la statale 115 Sud Occidentale Sicula è stata riaperta dopo le forti piogge abbattutesi nell'area. La strada statale 114 dir, a Carlentini, stamane è stata chiusa per circa un'ora tra il km 10,500 e il km11,700, per esondazione del torrente San Leonardo. Infine, è stata appena riaperta, anche se in regime di senso unico alternato la strada statale 121 Catanese, dal km 142,000 al km 170,000, tra Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) e Valledolmo (Palermo).

Su tutti i tratti interessati dal maltempo, le squadre Anas sono al lavoro da sabato, giorno e notte, per monitorare la situazione e ripristinare la viabilità.