Palermo, 18 gen. (askanews) - La Sicilia è ancora nella morsa del maltempo, con pioggia e neve a bassa quota. La situazione ha determinato pesanti disagi alla circolazione stradale. I maggiori impedimenti si sono registrati stamani sull'autostrada A19 Palermo-Catania, bloccata per un paio d'ore a causa della neve all'altezza dello svincolo per Enna, irraggiungibile dalla Satale 117bis per alcuni mezzi traversatisi per la presenza di lastre di ghiaccio sulla carreggiata.

Ad Enna domani le scuole rimarranno chiuse, così come ad Aidone, Piazza Armerina e Nicosia. Stessa sorte per le scuole di Petralia Soprana, in provincia di Palermo, dove il sindaco Pietro Macaluso ha ordinato la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado.

Sempre nell'Ennese resta isolato il Comune di Troina. Situazione sotto controllo nelle aree costiere, dove però si registrano temperature estremamente rigide.