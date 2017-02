Autorizzata spesa 22 mln per esigenze più immediate

Roma, 10 feb. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha inoltre deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nei territori delle province di Agrigento e Messina. Per far fronte alle esigenze più immediate è stata quindi autorizzata la spesa di 22 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri odierno.