Roma, 7 gen. (askanews) - Le condizioni metereologiche continuano ad essere particolarmente estreme su tutto il Centro Sud Italia, con temperature polari. Anas sconsiglia vivamente di mettersi in viaggio nelle regioni interessate: Puglia, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia Nord-Est. Attualmente sono diverse le strade statali chiuse, mentre proseguono le attività dei mezzi spargisale e sgombraneve dell'Anas per garantire la transitabilità, come previsto dal piano neve concordato con le Prefetture, le Forze dell'ordine e gli Enti locali.

In Abruzzo, resta ancora chiusa la strada statale 17 "dell'Appennino Abruzzese", dal km 107 al km 149, nel tratto da Sulmona a Castel di Sangro in provincia dell'Aquila. La decisione è stata presa a seguito della riunione di stamane in Prefettura, in cui è stato verificato che non esistono al momento le condizioni di completa sicurezza per gli automobilisti a causa delle bufere di vento in corso. Per le forti nevicate sono chiuse in Molise la strada statale 87 dal km 146 al km 180 e la strada statale 212, in più tratti. In Puglia, si sono intensificate in queste ore le nevicate. Sono chiuse al traffico la strada statale 100 dal km 30 al km 44, la strada statale 7 dal km 590 al km 595 e la strada statale 96, dal km 84 al km 110. (segue)