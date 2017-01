Roma, 15 gen. (askanews) - Il cosiddetto braccio armato della cosca Santapaola, al secolo Andrea Nizza di 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Catania. L'uomo, ricercato dal 2014, era inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia.

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, Nizza insieme a due suoi amici aveva preso in affitto la casa in cui si nascondeva. Per chi indaga Nizza era inserito nel traffico di droga, con collegamenti in Albania e Grecia.