Roma, 28 dic. (askanews) - Sono 524 gli iscritti certificati residenti a Palermo che hanno partecipato alle comunarie per la scelta del candidato sindaco di Palermo per M5S: 2.233 le preferenze espresse. Lo rende noto il blog di Beppe Grillo. I cinque che hanno ricevuto più voti e che accedono al secondo turno per la scelta del candidato sindaco sono, in ordine alfabetico: Argiroffi Giulia, Caparrotta Giancarlo, Di Pasquale Franca Tiziana, Forello Salvatore e Gelarda Igor. La votazione per il candidato sindaco avverrà nelle prossime settimane dopo che si terranno le "graticole" a cui i candidati sindaco sono tenuti a partecipare.