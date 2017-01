Roma, 13 gen. (askanews) - "I nuovi Lea, i livelli essenziali di assistenza, che ieri hanno ottenuto la firma del presidente Gentiloni, sono un passo avanti importantissimo e riconoscono come essenziali le cure più moderne, la diagnostica ad alta tecnologia, i presidi per migliorare la qualità della vita. Sono soddisfatto da Sottosegretario alla Salute, ma lo sono anche da presidente della Fondazione italiana per l'autismo e da papà". Così il sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, sul suo blog.