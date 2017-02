Roma, 9 feb. (askanews) - Il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil sarà in Sicilia, a Portella della Ginestra (Palermo), "in occasione dei 70 anni dallo storico e tragico eccidio". Lo hanno deciso i segretari generali, che si sono incontrati per fare il punto anche "su alcune questioni contrattuali, previdenziali e occupazionali ancora aperte".

Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo "hanno convenuto sulla necessità di sollecitare il governo all'attuazione immediata dell'accordo quadro sottoscritto il 30 novembre per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego". I leader di Cgil, Cisl e Uil "confidano poi in una pronta ripresa della seconda fase del confronto sulla previdenza, sul quale proprio in queste ore sono in corso contatti per la definizione di una data".

"In questi incontri - hanno sottolineato Camusso, Furlan e Barbagallo - dovrà essere affrontato il tema ormai improcrastinabile dell'occupazione giovanile, per trovare soluzioni a uno dei problemi economici e sociali più gravi del Paese".