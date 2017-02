Palermo, 28 feb. (askanews) - Dalle 7 del 2 marzo fino alle 18 del giorno seguente, la rampa d'uscita dello svincolo di Pollina-Castelbuono sull'autostrada A20 Messia-Palermo, in direzione del capoluogo siciliano, sarà chiusa al traffico.

Pertanto, solo in quella fascia oraria, i veicoli provenienti da Messina dovranno servirsi di altri svincoli. La chiusura si è resa necessaria per potere eseguire dei sondaggi meccanici a carotaggio continuo nell'area adiacente alla rampa che sono preliminari agli ulteriori lavori di stabilizzazione della carreggiata di valle dello svincolo. In loco gli automobilisti troveranno apposita cartellonistica.

L'Ufficio Tecnico preposto alla manutenzione della pavimentazione nella Tangenziale di Messina ha segnalato inoltre la necessità di effettuare un ultimo intervento tra Zafferia fino a dopo l'area di servizio di Tremestieri (direzione di marcia Ct) che dovrebbe concludersi entro le 18 del 4 marzo.