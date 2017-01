Palermo, 30 gen. (askanews) - Per consentire lavori urgenti dell'Enel nel centro abitato di Caccamo, in provincia di Palermo, l'Anas ha chiuso provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 285 "di Caccamo" nel tratto compreso tra i km 9,300 e 11,500.

Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità. Il traffico è deviato temporaneamente in via Circonvallazione con rientro al km 11,500 Viale Regione Siciliana.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI Anas Plus", disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".