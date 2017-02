Palermo, 18 feb. (askanews) - Gli specialisti dell'AIDOP Onlus - Associazione Italiana Disfunzioni Organi Pelvici - il 20 febbraio prossimo alle 11 presso la Sala congressi I.E.ME.S.T. di Palermo, presentaranno in anteprima i contenuti salienti della Giornata di Studio: "Incontinenza. Codice degli appalti e qualità i vita".

Le associazioni oggi si pongono in modo differente rispetto al passato. Non hanno più il solo scopo di essere portavoce dei pazienti e delle loro patologie, ma rivendicano un ruolo di protagoniste pienamente partecipi alle scelte socio -sanitarie delle Istituzioni, chiedendo il supporto di dirigenti responsabili e competenti. Vige, infatti, il diritto dell'autodeterminazione del sistema, in ambito sociosanitario, assistenziale e culturale. Per quanto concerne la tutela dei diritti delle persone con disabilità, è doveroso evidenziare che non sempre le norme vengono rispettate, soprattutto per le fragilità di queste persone, per le quali, spesso è necessario far intervenire la Magistratura per applicare un diritto già sancito dalla legge. Talvolta, la convenzione ONU sulle persone con disabilità è ignorata. Il Ministero della Salute, sin dal 1991 ha attivato il "Nomenclatore tariffario Protesico", attuali LEA, con l'unico fine di tutelare le persone disabili, non di punirle con il conseguente decadimento delle prestazioni e dei servizi. La prima voce di spesa del Nomenclatore, sono gli ausili di assorbenza, con un costo annuo di 362 milioni di euro e 71 milioni di euro per i cateteri.

Fra i presenti all'incontro ci saranno Francesco Bof (SDA Bocconi di Milano), Francesco Diomede, Presidente FINCO (Federazione Italiana Incontinenti) e Presidente della World Federation of Incontinent Patients e Vice-Presidente della F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), Giuseppe Giardina (Presidente ANFASS Sicilia), Carlo Bargiggia - Presidente AIDOP Onlus (Associazione Italiana Disfunzioni Organi Pelvici) e già Responsabile dell'Unità di Pelviperineologia al Policlinico Universitario San Matteo di Pavia.