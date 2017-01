Palermo, 3 gen. (askanews) - Questa mattina la nave Aquarius della organizzazione umanitaria italo-franco-tedesca Sos Mediterranee che opera in partenariato con MSF ha tratto in salvo 246 profughi da due gommoni in difficoltà al largo delle coste libiche. Entrambi gli interventi si sono svolti su segnalazione e con il coordinamento dell'MRCC, a sole 24 ore dall'operazione di salvataggio che ieri, 2 gennaio, aveva già consentito di trarre in salvo altri 114 profughi, tutt'ora a bordo della nave.

Il primo intervento è iniziato intorno alle 8 del mattino, quando 116 profughi sono stati tratti in salvo da un gommone individuato dall'equipaggio della Aquarius mentre la nave si stava già dirigendo verso un'altra imbarcazione, nel tratto di zona SAR a nord di Tripoli. A bordo del gommone si trovavano solo uomini, tutti privi di giubbotti di salvataggio e con addosso soltanto leggeri vestiti estivi. Il gommone era sovraffollato e molti dei profughi a bordo erano seduti sui bordi dell'imbarcazione e con i piedi nella gelida acqua del Mediterraneo, la cui temperatura la mattina in questo periodo è di circa 12 gradi. Il salvataggio è stato ultimato senza troppe difficoltà nonostante le condizioni climatiche fossero in via di peggioramento.

(segue)