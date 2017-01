Palermo, 3 gen. (askanews) - La Polizia di Palermo ha arrestato un 18enne ritenuto l'autore di due rapine in banca. Gli agenti della Squadra Mobile, diretta da Rodolfo Ruperti, questa mattina hanno rintracciato il giovane che si era reso autore di due colpi avvenuti lo scorso marzo in altrettanti istituti di credito che avevano fruttato un bottino di circa 2.000 euro.

In entrambi gli episodi il ragazzo si era introdotto, sprezzante malgrado la giovane età, all'interno degli istituti di credito e con mossa fulminea aveva scavalcato il bancone e minacciato gli impiegati facendosi consegnare il bottino. Sul primo episodio, avvenuto alla Monte Paschi di Siena di via Libertà, era intervenuta la Polizia che dopo aver ascoltato i presenti ed acquisito le immagini di video sorveglianza si era messa sulle tracce del malvivente; il giorno successivo, con lo stesso modus operandi, il giovane ha messo a segno un altro colpo, questa volta ai danni della Banca Unipol di via Emerico Amari. In questo caso le indagini sono state avviate e condotte dai Carabinieri che hanno raccolto ulteriori elementi a carico del ragazzo.