Roma, 7 gen. (askanews) - "A Palermo un sindaco 5 Stelle. Ecco i nomi in corsa". E' quanto scrive su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che sul suo blog pubblica un post M5s in vista delle prossime amministrative nel capoluogo siciliano.

"Lo scorso 28 dicembre 524 iscritti certificati residenti a Palermo hanno espresso 2.233 preferenze. I cinque più votati sono risultati, in ordine alfabetico: Argiroffi Giulia, Caparrotta Giancarlo, Di Pasquale Franca Tiziana, Forello Salvatore e Gelarda Igor. Questi cinque accedono alla votazione finale per la scelta del candidato sindaco. Il giorno 9 gennaio dalle ore 20 alle ore 22 presso la sala "De Seta" ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo - si legge sul post - si terrà la "graticola", per conoscerli meglio e poterli ascoltare in un confronto pubblico. La successiva votazione per la scelta definitiva del candidato sindaco avverrà nelle prossime settimane. Tutti gli iscritti del MoVimento 5 Stelle a Palermo sono invitati a partecipare".