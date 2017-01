Catania, 3 gen. (askanews) - "Ecco cosa succede a Catania, città ormai fuori controllo dove i delinquenti si sentono ormai sicuri di ogni possibile impunità. Una missione punitiva contro un medico che aveva fatto solo il suo dovere non cedendo alle richieste del mafioso di conoscere le generalità di una donna ricoverata perché questa aveva urtato con lo scooter la macchina del delinquente ed era finita in ospedale". A sostenerlo è il membro della commissione antimafia Mario Giarrusso. "Le leggi svuotacarceri del Pd e i tagli alla sicurezza - dichiara - hanno fatto rialzare la testa a queste bestie feroci che sanno che non possono essere arrestate". "Il Pd, con le sue scellerate leggi ci ha messo tutti in pericolo. Vergogna", conclude.