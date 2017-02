Roma, 11 feb. (askanews) - "Con le parole dette oggi da Di Maio sulla vicenda delle firme false di Palermo, M5S supera la fase garantista per abbracciare quella in cui i reati non sono più reati". Lo dichiara Silvia Fregolent, vice-presidente del gruppo Pd alla Camera.

"Dire - spiega - che a decidere sulle firme saranno i cittadini con il voto non è solo un modo furbesco per dribblare una domanda imbarazzante ma anche un'arrogante maniera di disconoscere il ruolo e il lavoro della magistratura. Piuttosto ci spieghi, Di Maio, che tipo di sospensione è quella dei deputati Nuti, Mannino e Vita. Risultano svolgere il loro lavoro parlamentare per M5S e anche partecipare alle assemblee grilline. La loro parrebbe insomma una sospensione dal rispetto della verità", conclude.