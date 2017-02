Palermo, 11 feb. (askanews) - "Sulle firme false decideranno i cittadini se ci saranno conseguenze oppure no. Noi siamo stati lineari, i probi viri hanno sospeso le persone coinvolte, e quella decisione è una scelta di coerenza portata avanti dal Movimento 5 Stelle e non c'è altro". Lo ha detto il vice presidente della Camera Luigi Di Maio, stamani a Palermo, rispondendo a chi gli ha chiesto se teme ripercussioni della vicenda delle presunte firme false, in vista delle elezioni comunali del capoluogo siciliano.