Milano, 28 feb. (askanews) - Un nuovo hotel nel cuore dell'autentica Sicilia tra tradizione e modernità: è l'Alba Palace di Favara, il primo e unico hotel a 4 stelle del borgo d'arte a due passi dalla Valle dei Templi di Agrigento. Il progetto dell'Alba Palace si inserisce nel percorso di forte rinnovvamento dell'intera area avviato con la realizzazione del Farm Cultural Park, il centro culturale e artistico polifunzionale e primo parco turistico costruito in Sicilia, che vede nel borgo di Favara - a soli 7 Km da Agrigento - un nuovo polo artistico contemporaneo del Sud Italia. L'Alba Palace, che si sviluppa in un palazzo ottocentesco recuperato in chiave contemporanea apre il 15 Marzo 2017.

In occasione dell'apertura, l'Alba Palace offre ai propri ospiti una tariffa speciale da 99 euro a notte in camera doppia inclusa la prima colazione: è una tariffa valida per soggiorni dal 15 marzo al 10 aprile 2017. L'hotel propone inoltre un pacchetto di Pasqua a partire da Euro 279,00 in camera doppia che include: due notti in camera Classic, welcome drink all'arrivo, regalo in camera e il pranzo di Pasqua (tre portate con bevande incluse).

Favara sorge su una collina a 300 metri sul livello del mare ed è caratterizzata da un impianto urbano di tipo medioevale con case in pietra, vicoli e strade in basolato. È conosciuta anche come la "Città dell'Agnello Pasquale", dolce tipico a base di mandorle e pistacchi. L'originario centro abitato sorge intorno al Castello edificato nel XIII secolo da Federico II Chiaramonte, dal quale si gode di una vista panoramica che spazia su tutta la vallata sottostante.

Un progetto coraggioso e ambizioso del notaio Andrea Bartoli ha realizzato nel 2010 il Farm Cultural Park, dove arte, cultura e rigenerazione urbana hanno restituito un nuovo volto e una nuova identità alla città di Favara. Il Farm Cultural Park ha trasformato un intero quartiere in un vivace cantiere artistico che è anche residenza di artisti, designer e architetti, un luogo dove si svolgono mostre permanenti di pittura, di fotografia, musica ed eventi di ogni genere culturale.

Nel 2011 il Farm Cultural Park ha vinto il Premio Cultura di Gestione di Federculture. Il progetto ha partecipato anche alla 23° edizione della Biennale di Architettura di Venezia. Il blog britannico "Purple Travel" ha piazzato Favara e il suo Farm Cultural Park al sesto posto fra le 10 mete imperdibili per chi ama l'arte contemporanea, tra New York, Parigi, Firenze e Bilbao.

L'Alba Palace rappresenta ora la punta di diamante dell'ospitalità a Favara e nella provincia di Agrigento, un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, con un intervento che prevede la conservazione delle parti autentiche dell'originario edificio ottocentesco. Le ampie 20 camere e suites distribuite tra il primo e il secondo piano dell'edificio si presentano con un design personalizzato che alterna l'accostamento di materiali tradizionali, come il legno di rovere, e contemporanei, come le lamiere di ferro.

A creare un legame tra passato e modernità sicuramente la pavimentazione decorata originaria dell'antico palazzo storico che è stata ristrutturata e mantenuta nella sua autenticità. Di metratura tra i 18 e 150 metri quadrati, le camere sono arredate con estrema cura dei dettagli e raffinati particolari e per gli ospiti più esigenti, l'hotel offre anche una Spa-Suite di 50 metri quadrati con una vera e propria Spa privata con sauna, Jacuzzi e doccia emozionale.

Completa l'offerta l'Executive Suite Apartment, appartamento di 150 metri quadrati sul roof top, unico nel suo genere, con 3 diverse camere da letto e 2 bagni, una terrazza panoramica di 80 metri quadrati con Jacuzzi privata. Dall'altra parte del roof top è presente il Top Bar & Restaurant, il luogo perfetto per gli amanti dei cocktail, dei grandi distillati e delle serate in terrazza nei periodi estivi. Il Top Bar & Restaurant può essere anche spazio esclusivo dell'Executive Suite Apartment.

Il ristorante principale dell'Alba Palace è "Le Traveggole" affidato allo chef Salvatore Tortorici che ha portato Le Traveggole ad essere inserito nella Guida Michelin dal 2014 e nella selezione delle eccellenze di Sicilia della Guida di Repubblica.