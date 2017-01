Evasione fiscale a Palermo, sequestrati beni per 1,5 milioni

Palermo, 3 gen. (askanews) - La Guardia di Finanza di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, ha sequestrato tre aziende, appartamenti, magazzini, veicoli e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa 1.500.000 euro, nei confronti di un soggetto "socialmente pericoloso" in quanto ritenuto, sulla base della sua storia giudiziaria, un "evasore fiscale abituale".

I sequestri hanno riguardato un consulente del lavoro definitivamente condannato per frode fiscale, truffa, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica, omesso versamento di contributi INPS e ricettazione.

L'uomo aveva costituito vere e proprie società di comodo, realizzate al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA.

Le indagini sono state condotte facendo anche ricorso alle notizie delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, tra i quali il sistema applicativo "Molecola" e hanno permesso di dimostrare la sproporzione tra il patrimonio posseduto e i redditi dichiarati dall'uomo.

Complessivamente, sono stati sequestrati 3 imprese, 13 immobili, 2 veicoli e di 25 fra rapporti bancari e polizze vita.