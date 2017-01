Roma, 11 gen. (askanews) - Il presidente dell'Enac, Vito Riggio, con riferimento alle notizie relative alla realizzazione di un nuovo aeroporto in Sicilia, ribadisce in una nota che le uniche dichiarazioni da lui rilasciate sono quelle contenute nel comunicato stampa di ieri, 10 gennaio, in cui ricorda essenzialmente l'esistenza del Piano nazionale degli aeroporti a cui bisogna attenersi per lo sviluppo del settore aeroportuale.

Riggio conferma, in una nota, di essere fortemente interessato allo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia e, in particolare, della Regione Siciliana, nel pieno rispetto delle competenze delle Regioni stesse.

L'Enac, inoltre, conclude la nota, si asterrà da ulteriori commenti in merito all'ipotesi di realizzazione di un nuovo aeroporto in Sicilia fino a quando non avrà ricevuto una relazione scritta sul progetto stesso, che l'ente analizzerà e valuterà secondo le proprie competenze.