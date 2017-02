Domattina ad Augusta arriva nave Aquarius con 786 profughi

Roma, 4 feb. (askanews) - Approderà ad Augusta domani mattina alle 8.00 la nave Aquarius di SOS MEDITERRANEE, organizzazione umanitaria italo-franco-tedesca che opera in partnership con MSF (Medici senza Frontiere). A bordo i 786 profughi salvati nel corso di 7 distinte operazioni in poco più di 24 ore tra giovedì e venerdì nel Mediterraneo centrale con il coordinamento del MRCC (Maritime Rescue Coordination Center). Tra loro anche 19 donne in stato di gravidanza e 174 minori di cui 142 non accompagnati. I profughi si trovavano a bordo di sei gommoni e un barchino in legno: su quest'ultimo viaggiavano soprattutto siriani e palestinesi, gli altri provengono invece prevalentemente da Guinea Conacry, Nigeria, Senegal ed altri Paesi dell'Africa subsahariana. Soltanto nella giornata di venerdì la nave Aquarius ha salvato 563 persone, circa la metà dei più di 1000 profughi soccorsi nella stessa giornata nel Mediterraneo centrale in base ai dati diffusi dalla Guardia Costiera.