Roma, 8 feb. (askanews) - "L'impegno di Area popolare al fianco delle popolazioni siciliane colpite dall'alluvione del 22-23 gennaio prosegue anche in Parlamento. Dopo l'incontro di oggi con il capogruppo alla Camera, Maurizio Lupi, presenteremo un emendamento al dl terremoto per chiedere lo stanziamento di risorse da destinare ad aziende e famiglie che hanno subito ingenti danni a seguito dell'alluvione del 22-23 gennaio scorso". Lo ha annunciato in una dichiarazione il deputato siciliano di Area popolare, Nino Bosco.

"Insieme ai colleghi Minardo e Garofalo - spiega Bosco - chiederemo attraverso questo emendamento che siano stanziati 15 milioni di euro per le zone della Sicilia messe in ginocchio dai tragici fatti di fine gennaio. Famiglie, artigiani e piccole aziende sono il tessuto economico e sociale dell'intero territorio che non lasceremo soli. Al presidente Lupi va il mio ringraziamento per aver sostenuto questa iniziativa".