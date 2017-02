Roma, 9 feb. (askanews) - "Con il parere contrario del ministro De Vincenti al mio ordine del giorno, che prevedeva l'introduzione di misure per il sostegno alle imprese agricole siciliane colpite dalle abbondanti nevicate di gennaio e dalle successive alluvioni, che hanno letteralmente messo in ginocchio un'intera economia territoriale, questo governo così come quello precedente, conferma anche in questa occasione, l'evidente disattenzione per il Mezzogiorno e in particolare per la Sicilia." Così in una nota, Riccardo Gallo di Forza Italia che stigmatizza il comportamento dell'esecutivo, nell'affrontare le questioni emergenziali che riguardano il territorio siciliano, a seguito dell'ondata di maltempo straordinaria, abbattutasi nell'isola che ha causato gravissimi danni alle produzioni agricole e alle infrastrutture.

"Ancora una volta la comunità siciliana deve affrontare da sola, i tanti problemi di natura economica e sociale che seguono dopo il verificarsi di eventi atmosferici di così vaste proporzioni, senza l'aiuto doveroso e necessario dello Stato, sostiene il deputato agrigentino. Il mio ordine del giorno - continua Gallo - che peraltro impegnava il Governo a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo ad hoc volto ad esentare le aziende agricole siciliane dal pagamento degli oneri fiscali e previdenziali nei territori colpiti dal maltempo, doveva essere approvato proprio per dimostrare da parte del Governo Gentiloni, un'inversione di rotta nelle politiche per il Mezzogiorno. Invece - conclude Gallo - anche in questa occasione assistiamo in piena sintonia con il precedente Governo Renzi, lo stesso comportamento per i territori svantaggiati del Sud, come la Sicilia, ovvero: di profonda trascuratezza e superficialità, la cui insensibilità specie per l'agricoltura, che in Sicilia rappresenta il motore dell'economia, accresce il sentimento di lontananza verso le istituzioni di tanti imprenditori agricoli, costretti comunque a pagare le tasse, anche senza il proseguimento dell'attività produttiva a causa dei danni causati dal maltempo."

