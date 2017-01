Palermo, 13 gen. (askanews) - La Polizia di Catania ha eseguito 31 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, estorsione, violenza e intestazione fittizia di beni. Le misure cautelari, eseguite dalla Squadra Mobile di Catania e dal Servizio Centrale Operativo, hanno consentito di disarticolare la cosca mafiosa Cappello - Bonaccorsi decapitandone i vertici.

Tra le attività illecite dell'organizzazione vi è il traffico di sostanze stupefacenti con il controllo di numerose "piazze di spaccio" nei rioni cittadini di San Cristoforo e Librino ed in diversi comuni della provincia di Catania . Sono in corso i sequestri in provincia di Catania ed altre città della Sicilia, nonché in Calabria e Campania, di numerose società nel settore della raccolta rifiuti, imprese per la gestione di bar, ristoranti e pizzerie, società nel settore dell'abbigliamento per un valore complessivo di svariati milioni di euro.

I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà negli uffici della Procura della Repubblica alle 10,30.