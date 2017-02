Palermo, 11 feb. (askanews) - "I fatti di Roma rischiano di diventare un boomerang per i media italiani. C'è una esagerazione vergognosa anche con attacchi sessisti. Questo mi dispiace perchè nessuno tifa per far perdere credibilità ai media italiani. Ma l'attacco sproporzionato che sta subendo il comune di Roma, facendolo passare per tutti i mali d'Italia è una cosa che va sottolineata". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti stamani a Palermo, a margine di una manifestazione del Movimento 5 Stelle.