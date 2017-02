Palermo, 11 feb. (askanews) - "Non gioco a fantacalcio, il nostro candidato a governatore della Sicilia sarà scelto dai nostri iscritti. Noi stiamo investendo sul programma, non ci interessa l'uomo solo al comando". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti che stamani a Palermo gli hanno chiesto un commento all'ipotesi del pm Nino Di Matteo candidato per il Movimento 5 stelle alle prossime elezioni regionali dell'isola.