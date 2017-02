Palermo, 28 feb. (askanews) - Stavano appiccando il fuoco ai cassonetti di Via Falcando a Palermo quando sono stati sorpresi da una pattuglia del Nucleo Tutela Decoro e Vivibilità Urbana della Polizia Municipale, durante il controllo notturno del territorio per il contrasto alle discariche in città.

Raggiunti dagli agenti che erano appostati nelle vicinanze, i due giovani sono risultati sprovvisti di documenti. Accompagnati quindi al Comando, sono stati identificati e denunciati. Il fuoco è stato domato dai Vigili del Fuoco intervenuti dopo pochi minuti. Uno dei due giovani ha precedenti penali per furto.

L'operazione fa parte delle attività di monitoraggio predisposte dal Comando della Polizia Municipale mediante il nucleo Tutela Decoro e Vivibilità Urbana di alcune zone della città che, per la loro posizione poco visibile, diventano preda di vandali e piromani. Nei soli mesi di gennaio e febbraio gli agenti hanno effettuato oltre 200 controlli e hanno elevato 51 sanzioni per abbandono di rifiuti e sterpaglie, ingombranti e materiali di risulta; fra le 51 violazioni, 6 sono risultate relative a materiali abbandonati che provocano nocumento alla salute, il cui abbandono prevede una sanzione di 600 euro.

Da gennaio gli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato 4 autocarri per il trasporto illecito di rifiuti, da cui sono scaturite altrettante comunicazioni all'Autorità Giudiziaria; i controlli ai cassoni scarrabili contenenti rifiuti edili sono stati 23, le sanzioni 5.