Roma, 26 feb. (askanews) - "La mamma della bambina ferita mi ha detto che già verso le 23-24 aveva avvertito odore di gas. Purtroppo non è stato dato l'allarme che avrebbe potuto presumibilmente evitare una tragedia". Lo ha detto al giornale Radio Rai il sindaco di Catania Enzo Bianco in merito all'esplosione avvenuta nella notte che ha squarciato una palazzina causando un morto e quattro feriti. Sul fatto che, a quanto pare, la palazzina non fosse allacciata alla rete del metano, Bianco spiega: "la zona è servita dalla rete, ma si tratta poi di fare l'allacciamento e ci vuole la collaborazione e la volontà da parte dei residenti. Noi dal comune facciamo molto pressing in questo senso, spero che questo episodio serva anche a far capire a tutti che è assolutamente necessario allacciarsi".