Tragedia sfiorata per cedimento edificio in ristrutturazione

Palermo, 8 feb. (askanews) - "Oggi per un soffio non è avvenuta una tragedia in seguito al crollo di un edificio a Campobello di Mazara. Questa vicenda riaccende i riflettori sulla necessità di potenziare i controlli per il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo dichiarano Antonino Cirivello e Francesco Danese, segretario generale e segretario territoriale della Filca Cisl Palermo Trapani, che aggiungono: "L'auspicio è che si faccia luce nel minor tempo possibile su quanto è accaduto oggi nell'ex cineteatro Olimpia".