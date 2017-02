Roma, 26 feb. (askanews) - "Esprimo il mio più sentito cordoglio per la tragedia avvenuta a Catania, dove una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione causando la morte di una donna anziana e ferendo gravemente altre persone, tra cui una bambina". Così afferma in una nota Renato Schifani in merito al crollo avvenuto nella notta nella città etnea. "Una sofferenza enorme scuote oggi la Sicilia per questa tragedia - prosegue - partecipo in modo sentito a questo dolore enorme".