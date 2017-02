Palermo, 10 feb. (askanews) - Momenti di paura stamani nel cementificio di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Un silos in smantellamento è crollato senza colpire fortunatamente gli operai che si trovavano a lavoro in quel momento.

I lavori di demolizione sono stati appaltati ad una società esterna, punto di riferimento nel campo delle demolizioni speciali. L'area in cui è avvenuto il cedimento è confinato rispetto al resto dello stabilimento ed è in sicurezza.