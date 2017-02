L'immobile era in ristrutturazione

Palermo, 8 feb. (askanews) - Paura stamani a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove un edificio in ristrutturazione è crollato.

Sotto le macerie sono rimaste tre persone che sono state estratte vive dai Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, e trasportate in ospedale. I tre non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

Oltre ai Vigili del fuoco, sull'area, che si trova in via Risorgimento stanno operando gli uomini del 118 e i carabinieri.